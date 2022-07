El director general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Jesús Gascón, ha admès errors en el càlcul per a aquest any de l’impost sobre determinats serveis digitals, la coneguda com a ‘taxa Google’, així com quant a l’impost a les transaccions financeres, la coneguda com a ‘taxa Tobin’.

Gascón ha explicat a la Comissió de Pressupostos al Congrés dels Diputats que, en el cas del nou impost de transaccions financeres, les estimacions «van ser excessives», tot i que preveu que anirà guanyant capacitat recaptatòria. També ha admès que quant a la ‘taxa Google’ hi va haver errors en el mètode de càlcul inicial, així com en els multiplicadors aplicats sobre la previsió de la Comissió Europea. Espanya ha ingressat en la primera meitat de l’any 92 milions d’euros de la primera liquidació de la ‘taxa Google’, cosa que suposa només el 9,5% respecte als 968 milions de recaptació previstos pel Govern central per al conjunt de l’any. Per la seva banda, i segons es desprèn de l’informe de recaptació corresponent al mes d’agost publicat per l’Agència Tributària, Hisenda ha ingressat per la ‘taxa Tobin’ un total de 185 milions fins a l’agost (la seva liquidació és mensual), cosa que suposa el 21,7% del previst per al 2021. Malgrat això, Gascón ha afirmat que la recaptació tributària del 2021 està en nivells superiors al 2019 i a més ha assegurat que està creixent de manera «molt significativa» respecte a l’economia espanyola. Segons l’última dada coneguda, corresponent al mes d’agost, la recaptació va augmentar un 14% respecte a l’any anterior. «Bones notícies per a tothom», ha celebrat, després d’explicar que això es pot deure, d’una banda, a la millora en la recaptació dels impostos, entre altres coses gràcies al més baix ús d’efectiu. Gascón ha ressaltat la importància que creixi el compliment voluntari i la recaptació dels tributs per sobre del que creix l’economia. «Això significarà que els contribuents cada vegada estan declarant millor», ha assegurat. Economia submergida En aquest sentit, ha assegurat que l’economia submergida és un problema generalitzat a tots els països i ha remarcat que a Espanya es troba en la mitjana europea. «És molt difícil de mesurar l’economia submergida», ha admès, no obstant. Respecte a la reforma fiscal que pretén abordar l’Executiu central i que està analitzant un comitè d’experts, que haurà de tenir les seves conclusions el febrer del 2022, Gascón ha explicat que l’Agència Tributària està aportant tota la informació que requereix aquest grup perquè facin les seves propostes amb el «millor criteri possible», atenent als costos i beneficis de les mesures que plantegin. Quant a les estimacions de la recaptació davant les mesures fiscals incloses en els PGE, com és la fixació d’un tipus mínim de societats del 15% i la reducció de l’aportació màxima a plans de pensions amb dret a deducció, entre d’altres, Gascón ha afirmat que es basen en el fet que «no hi ha el nivell d’incertesa respecte a l’any passat».