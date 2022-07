Rússia va ser el segon subministrador de gas a Espanya al juny per davant d'Algèria i només per darrere dels Estats Units. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha constatat aquest "important desembarcament de gas natural liquat procedent de metaners russos" i ho ha atribuït a "acords comercials previs" a la guerra d'Ucraïna. En roda de premsa aquest dilluns després del Consell de Ministres, Ribera ha apuntat que les importacions russes se situen en xifres similars a les d'anys anteriors i és això el que fa pensar que són per "acords comercials previs i moments d'entrega ja pactats".

Tanmateix, la vicepresidenta tercera ha demanat a les comercialitzadores de gas espanyoles que cerquin fonts alternatives i redueixin la importació russa. D'altra banda, Ribera ha alertat que en els pròxims dies hi haurà una onada de calor i ha fet una crida a consumir electricitat amb "prudència" i fer forma "més intel·ligent".