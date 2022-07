La Comissió Europea ha enviat una carta a l’exvicepresidenta i excomissària responsable d’afers digitals Neelie Kroes per demanar explicacions sobre el presumpte lobby a favor d’Uber.

Després que una investigació periodística hagi revelat l’acostament de l’empresa a líders polítics, entre ells Kroes, per implantar-se al mercat, el portaveu comunitari Balazs Ujvari ha assegurat que estan «analitzant» els diferents articles publicats a la premsa sobre aquest afer. En la carta, el portaveu comunitari ha dit que demanen a l’excomissària «aclariments sobre la informació publicada als mitjans», malgrat negar-se a detallar la informació de la missiva perquè és una «comunicació bilateral entre la CE i la vicepresidenta».

Segons les informacions periodístiques publicades, Kroes va assessorar Uber després de deixar l’executiu comunitari, malgrat que el codi deontològic de la institució estableix un període d’incompatibilitat que l’impedia fer-ho.

D’altra banda, la companyia nord-americana va intentar explotar la rivalitat entre Madrid i Barcelona el 2014, coincidint amb la seva arribada a Espanya, amb l’objectiu de «crear un desafiament entre Catalunya i el govern nacional», donada l’oposició que estaven trobant en el seu camp de proves, la ciutat comtal. Així es desprèn de la informació publicada ahir per El País arran dels documents filtrats al britànic The Guardian i compartits per aquest amb el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca.

Després de la seva difusió, fonts d’Uber insisteixen que «mai» han posat ni posaran excuses per comportaments del passat que «clarament no estan d’acord amb els valors actuals», i demanen al públic que jutgi l’empresa pels últims cinc anys i pel que farà «d’ara endavant».