Fundació Corachan ha celebrat la novena edició del lliurament de beques per a postgraduats en el grau d’infermeria de les escoles de Barcelona en un acte a l’auditori de Clínica Corachan. El programa de beques ha premiat vuit alumnes de la promoció 2018-2022 que han destacat pels seus mèrits acadèmics. Compta amb una dotació de fins a 4.000 euros per beca per finançar els estudis de postgrau o màster en alguna de les àrees de les ciències de la salut. En l’acte, la patrona de Fundació Corachan, Arantxa Moll, va felicitar les alumnes becades. «La formació és una preocupació constant de Fundació Corachan i amb iniciatives com aquesta estem convençuts que contribuïm al desenvolupament econòmic i social del nostre entorn, alhora que brindem oportunitats i aportem progrés i benestar», va dir. El president de la Fundació, Javier Moll, la vicepresidenta de Corporació Mèdica Corachan, Arantza Sarasola, el president de Clínica Corachan, el Dr. Eduardo Larrousse, el conseller delegat i patró, el Dr. Bartolomé Martínez, els patrons Arantxa Moll, Joan Sancho i Nicolás Guerrero, i la ponent Montserrat Gea, van lliurar les beques. Entre les becades figura Esteffany Galarza Linares, de la Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa.