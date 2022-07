L'euro s'ha devaluat fins a assolir la paritat amb el dòlar aquest dimarts. La divisa europea ha arribat al seu valor mínim en 20 anys en un context inflacionista impulsat per la guerra a Ucraïna. A més, la preocupació per una agudització de la crisi energètica ha augmentat després que Moscou paralitzes l'activitat del gasoducte Nord Stream 1 per tasques de manteniment el passat dilluns.

La caiguda de l'euro també ha vingut impulsada per les pujades de tipus d'interès del dòlar fins a l'1,75% per part de la Reserva Federal estatunidenca. Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) preveu realitzar la primera pujada de tipus d'interès de l'euro en 11 anys el pròxim 21 de juliol.