Manresa és la segona ciutat gran del país amb més cadenes al seu eix comercial

Manresa és, després de Sabadell, la ciutat de més de 50.000 habitants de Catalunya amb més comerços de grans cadenes al seu principal eix comercial, segons la tercera edició de l’estudi «Clonatge comercial a Catalunya» elaborat per tècnics de l’Ajuntament de Manresa i per a la Diputació de Barcelona. L’informe analitza la tipologia de locals dels principals eixos comercials de trenta ciutats catalanes: les 23 de més de 50.000 habitants; Berga, Moià, Igualada i Vilafranca del Penedès com a capitals de comarca de la demarcació de Barcelona; les tres ciutats sòcies de la xarxa Perfil de la Ciutat que tenen menys de 50.000 habitants: Vic, Barberà del Vallès i Sant Feliu de Llobregat; i els deu districtes de Barcelona. L’informe conclou que el 45,9% dels comerços de l’eix Guimerà-Passeig són únics (és a dir, que tenen una sola botiga), mentre que el 27,7% són «clonats», és a dir, botigues de marques conegudes que es poden trobar en almenys una quarta part de les ciutats estudiades. Només Sabadell, amb el 35,8%, té més comerços «clonats» que la capital del Bages en la mostra que recull l’estudi.

L’informe, corresponent a l’any 2021, analitza en total 39 eixos comercials de 30 ciutats catalanes. En el cas de Manresa, l’eix comercial queda definit pel carrer Àngel Guimerà i pel Passeig Pere III (en els trams entre la Muralla de Sant Domènec i la plaça de Crist Rei), a més a més dels carrers Casanova i Canonge Mulet. Es tracta, en total, de 843 metres lineals de carrer. Una àrea que aplega un total de 148 establiments comercials, dels quals 41 són el que l’informe anomena «clònics» (que es poden trobar en almenys una quarta part de les ciutats estudiades), 68 de «singulars» (botigues de comerç local que no es poden trobar a cap altre indret) i 13 locals buits. A més, hi ha 26 locals «replicats» (que tenen presència en dues de les ciutats analitzades). En el rànquing per establiments de cadenes, Manresa supera en 11 punts la mitjana de la mostra (16,3%). Moià (4,7% de comerços «clonats») i Berga (7,2%) tanquen la llista, en la qual Igualada (18,6%) també se situa per sobre de la mitjana. En el rànquing per comerços locals, Manresa és als últims llocs, només per sobre de Lleida, el barri barceloní de Gràcia, Tarragona, Terrassa, Granollers i Sabadell. Moià i Igualada figuren entre les ciutats amb més comerços locals en termes relatius, amb el 63,8% i el 63,6%, respectivament. Berga també és en la part alta de la taula, amb el 59,9%, cinc punts per sobre de la mitjana (54,2%). Quant a comerços buits, Berga (29,3%) i Moià (25,2%) encapçalen el rànquing, mentre que Manresa se situa a la part baixa, amb el 8,8%. Amb un 10,1%, Igualada també té menys locals buits que la mitjana nacional (13,2%) La tinenta d’alcalde d’Indústria, Comerç i Activitats de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet, valora positivament els resultats de l’informe pel que fa a Manresa. «La tipologia comercial que mostra l’informe fa la ciutat molt atractiva per a molts tipus de consumidors diferents, i això ens dona força comercialment». L’objectiu de l’estudi és facilitar informació per tal que el debat sobre el clonatge dels eixos comercials es pugui dur a terme a partir d’informació objectiva. Els autors assenyalen que, per analitzar la conveniència de la presència de grans cadenes de botigues, cal tenir en compte factor com «el paisatge urbà que determinen, l’ocupació que genera, la qualitat dels llocs de treball que creen i l’oferta que aquests comerços posen a l’abast de la ciutadania en forma de varietat, qualitat i preu». Amb tot, alerten sobre «l’increment preocupant de la quantitat de locals sense activitat» detectada.