L’hamburgueseria VICIO, el projecte gastronòmic del manresà Aleix Puig, guanyador de ‘Masterchef 7’, es troba en un moment de ple creixement gràcies a la consolidació dels seus tres locals a Barcelona i l’obertura d’un establiment a Madrid a principis d’any.

En les últimes hores, però, un dels seus locals de la capital catalana ha sigut notícia a causa de les reclamacions que ha fet un dels seus clients a través de les xarxes socials.

Denúncia lingüística

L’usuari de Twitter Xavier Dengra (@xavidegr) ha denunciat que l’establiment que té la marca a la part alta de Barcelona, situat al carrer Via Augusta, no comptava amb una opció de carta en català, per la qual cosa va decidir posar una queixa formal: «Hem demanat el full de reclamacions i no el tenen. Hem trucat als mossos: després de més de 30 minuts esperant i 2 trucades al 112 no s’han presentat. Acabem de marxar. Desprotecció total. Quina merda de país», lamenta en el seu tuit.

«Vicio» de la Via Augusta 21, Barcelona.



Sense la carta en català, hem demanat el full de reclamacions i no el tenien. Hem fet cridar els @Mossos: després de >30 min esperant i 2 trucades al @112 no s'han presentat. Acabem de marxar.



Desprotecció total.

Quina merda de país. pic.twitter.com/3RLdbKN0Sm — Xavier Dengra i Grau (@xavidegr) 10 de julio de 2022

«El problema no és [fer] la reclamació presencial o per internet, n’he fet un munt. Tant per temes lingüístics com per d’altres. El més greu és que ens van negar el full de reclamació com si allò ni existís ni fos cosa seva. I per això vaig trucar a la policia, perquè aixequés acta», ha explicat Dengra a Twitter.

Més tard, després de rebre diverses crítiques per utilitzar el telèfon d’emergències per aquesta raó, el mateix denunciant ha matisat que abans de trucar al 112 es va posar en contacte amb la Guàrdia Urbana i que aquesta el va derivar al número d’emergències perquè «no tenen potestat ni funció» en aquest assumpte.

Problema solucionat

Després de l’enrenou format després de la queixa lingüística, que ha tingut milers d’interaccions en només dos dies, la companyia ha solucionat la demanda de forma ràpida, tal com han confirmat diversos usuaris i es pot comprovar en la seva pàgina web.

Així, qualsevol persona que vulgui accedir a la carta del local barceloní ja té disponible la descripció dels seus productes també en català.