Atura’t un segon i pensa. Què somiaves ser de gran quan t’ho preguntaven a l'escola? I què responies amb entusiasme? Tanca els ulls i respon amb sinceritat. S'ha acomplert? Pots armar-te de valentia i trencar amb la teva rutina per començar a prendre les teves pròpies decisions i donar vida a un nou projecte, materialitzant la teva idea. Marcar-te tu els horaris, oblidar-te de començar cada matí en pilot automàtic a ritme de despertador. I cada dilluns pensar: “una altra setmana”. Una dinàmica imposada que hem acceptat com a nostra.

Potser és el moment per llançar-te i intentar-ho -per què no?-. Recorda, és millor penedir-te del que sí que has fet que del que no. Sortir del carril, emprendre el teu camí. Impulsar aquesta idea que fa mesos -o anys- que et ronda pel cap. Ser el teu propi cap, uau, quin vertigen! Descordar-te el cinturó de seguretat, abandonar el que donaves per fet per començar a construir els fonaments d'una cosa encara imaginària.

Quin és el vostre estil a l'hora d'emprendre?

IMPULSIU

No sap quantes discussions acumula amb el seu cap. L'últim any ha passat d'organitzar els sopars d'empresa a esquivar els companys pel passadís. Ara li sembla que el carrega fins i tot la irregularitat amb què el seu veí de taula pica les tecles de l'ordinador. Un dilluns qualsevol salta pels aires i promet no tornar a treballar per a ningú.

FORMIGA

Treballar, treballar, treballar fins que arribi el dia en què obrir-se el seu propi camí. Aquest és el mantra. De mica en mica, euro a euro, any rere any. Després d'un creixement gradual treballant per als altres, disposa de la suma necessària per donar forma a aquest projecte que porta al cap més d'una dècada. Té el pla mil·limètricament estudiat i per fi arriba el dia.

ENTUSIASTA

Segurament no té tancat un ‘business plan’, ni la solidesa econòmica per endinsar-se en un nou projecte de tal magnitud. Però té el més important: entusiasme. No només l'amor mou el món, la passió pel que fas t'obre més portes que els zeros del compte corrent. Ho sap i sense pensar-s’hi, s’hi llença de ple.

SOCIAL

Davant d'una injustícia social, el seu subconscient reacciona fins a trobar una solució que ell mateix pugui dur a terme. Gairebé sense planejar-ho, el seu motor per canviar les coses ha pivotat fins i tot una idea rendible a llarg termini que li permet abandonar la feina i invertir el seu temps, la seva solidaritat i la seva energia en aquest projecte que canviarà el món.

