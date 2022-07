La inflació va tancar el juny en unes taxes interanual del 10,2%, la més elevada des d’abril de 1985, segons ha confirmat l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta evolució es va produir després d’una alça de l’1,9% respecte al mes anterior, en comptes de l’1,8% estimat inicialment.

L’apartat de transports, que inclou els preus dels carburants, amb el 19,2%, és el que més va augmentar; seguit pels aliments i les begudes no alcohòliques, amb el 12,9%. En aquest apartat destaquen les fruites, els llegums i hortalisses, la carn, el pa, els cereals, la llet, el formatge i els ous.

L’INE va donar a conèixer fa uns dies la dada avançada, que va ser el que ha precipitat un nou paquet de mesures per part del Govern, que inclou dos nous impostos temporals als beneficis extraordinaris de les companyies energètiques i a les grans entitats financeres.

Carburants, aliments i hotels i restaurants són essencialment els que han portat la inflació als dos dígits per primera vegada des de la dècada dels 80.

Les dades confirmen que l’augment del nivell general dels preus s’ha traslladat al conjunt de l’economia, com indica la inflació subjacent, la que exclou els elements més volàtils, com l’energia i els aliments no elaborats, situada en el 5,5%.

Aquesta evolució dels preus, que a la zona de l’euro s’ha situat al juny en el 8,6%, el nivell més elevat en 20 anys, és el que ha empès el Banc Central Europeu (BCE) a anunciar una primera pujada del preu del diner el dia 21, a la qual se sumarà una altra al setembre.