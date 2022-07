L’euro cada vegada més afeblit va arribar ahir a la paritat amb el dòlar per primera vegada en vint anys pel temor dels inversors a una recessió econòmica i per la crisi energètica. Segons les dades de Bloomberg consultades per Efe, l’euro va aconseguir la paritat amb el dòlar en depreciar-se un 0,4% respecte al tancament de dilluns i un 12,05% des del començament d’any. Els experts consideren que les recents pujades de tipus d’interès de la Reserva Federal dels EUA han enfortit al dòlar i afavorit que els inversors es refugiïn en aquesta divisa, al mateix temps que el risc de recessió i les preocupacions energètiques impulsades per la guerra d’Ucraïna pesen cada vegada més sobre l’eurozona. El ien també continua devaluant-se enfront del dòlar i es canvia a 137 unitats, un nivell no vist des de 1998, a mesura que les polítiques monetàries del banc central japonès es distancien de la Fed o del BCE.