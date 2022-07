Si el 2006 llogar una oficina al districte tecnològic de Barcelona costava 16 euros el metre quadrat al mes, avui disposar d’un espai per treballar en aquesta zona costa a una empresa 22 euros el metre quadrat. I això que sis anys enrere la xifra havia pujat només un euro. Segons un informe de l’equip d’immobiliari d’EY, aquest 38% de diferència entre fa més de 15 anys i el present és, de fet, el quart increment de preu més gran que es registra a Europa: el 22@ té només per davant el districte financer de París, la City de Londres i Berlín, que gairebé duplica les seves rendes. Barcelona en el seu conjunt és quatre llocs per darrere (+25%), amb Madrid a continuació amb un preu més alt (uns 30 euros el metre quadrat al mes), però molt més semblant al de fa 15 anys.

No title D’acord amb les dades de la consultora, la zona del 22@ en concret té més d’1,1 milions de metres quadrats destinats a oficines, dels quals entorn de 109.000 estan per ocupar. Tanmateix, aquest gairebé 10% d’espai disponible suposa la taxa més alta dels últims anys i supera en més d’un punt el percentatge de disponibilitat que marca Barcelona en el seu conjunt. «L’inventari d’oficines de Madrid i Barcelona continua el seu creixement malgrat una debilitada demanda, que, any rere any, no aconsegueix reduir els metres quadrats d’oficines desocupades a les dues principals ciutats d’Espanya», sintetitza en un comunicat EY, que matisa, malgrat tot, que els propietaris que han apostat per implantar mesures de sostenibilitat als seus edificis estan aconseguint millors resultats en aquest sentit. «D’aquesta manera s’observa com a la zona del 22@ de Barcelona, malgrat haver-hi 109.000 metres quadrats d’oficines disponibles, el 40% d’aquests, al disposar de certificació disponible, aconsegueixen mantenir un rang de rendes entre un 5% i un 15% superior al dels seus competidors», indiquen els responsables de l’informe ‘The office property telescope’. La inversió cau No obstant, les dades d’inversió tornen a situar el sector en terreny complicat. El mateix informe assegura que Barcelona acumula 391 milions d’euros d’inversió en aquest segment durant la primera meitat del 2022 i que això implica una reducció del 57% respecte al mateix període de l’any passat. Al 22@ aquest descens gira també entorn del 50%. EY associa la reducció, que és extensible a tot el país, a «les incerteses derivades de la més que previsible pujada de tipus d’interès a la zona euro, així com de les principals conseqüències del descens del comerç» associades a la invasió d’Ucraïna. La consultora adverteix que aquest escenari també es podria traduir en el fet que els preus de les oficines caiguin entre un 5% i un 10% per a finals d’any, i que, de fet, el 40% de la inversió mundial s’ha concentrat als Estats Units precisament perquè allà ja s’ha donat aquest ajust. De moment, aquí a Espanya els principals propietaris de les oficines «es troben molt més conscienciats a llogar les seves superfícies buides que a avaluar futures transaccions aprofitant la probable correcció del mercat», anticipen els socis Javier García-Mateo i Ivan Azinovic. Segons l’informe, entre aquest any i el 2024, el 22@ guanyarà més de 500.000 metres quadrats, la majoria situats entorn de la Diagonal.