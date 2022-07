El fundador d’Inditex, Amancio Ortega, ha ultimat la compra d’un gratacel d’apartaments de luxe a Nova York per 500 milions de dòlars (498 milions d’euros).

Fonts de Pontegadea han confirmat a Europa Press l’existència de negociacions per aconseguir aquest edifici de vivendes i esperen que aquesta operació pugui completar-se en les pròximes setmanes.

En concret, Pontegadea ultima l’adquisició de 19 Dutch, una torre de 64 pisos de luxe en ple districte financer de la ciutat de Nova York que actualment és propietat de Carmel Partners, segons ha informat el diari ‘The Real Deal’.

Un altre edifici per a Amancio Ortega

Aquest edifici a Nova York seria una nova adquisició del fundador d’Inditex, que des de començament d’any ha comprat un edifici d’oficines a Glasgow (Escòcia) per 200 milions de lliures (uns 237 milions d’euros), així com l’icònic gratacel Royal Bank Plaza de Toronto (Canadà) per gairebé 1.150 milions de dòlars canadencs (més de 874 milions d’euros).

El fundador d’Inditex inverteix part dels dividends que rep de la companyia tèxtil en el sector immobiliari a través de la seva firma d’inversió Pontegadea Inmobiliaria.

Ortega posseeix la major immobiliària espanyola, centrada en la compra i gestió de grans edificis, amb una cartera d’actius immobiliaris integrada fonamentalment per edificis d’oficines, no residencials, situats al centre de grans ciutats a Espanya, el Regne Unit, els Estats Units i Àsia.