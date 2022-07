Els compradors estrangers de vivenda tornen a Espanya després de dos anys d’aturada. Tot i així, és impossible establir un patró de conducta generalitzat per a tots ells, ni en zones ni en pressupost disponible. Un estudi realitzat per idealista mostra els municipis que més interessen en funció de la nacionalitat, així com la preferència en funció de diferents rangs de preu.

S’han analitzat les preferències de les recerques de vivenda en venda provinents dels països que tradicionalment més s’interessen per la compra al nostre país: Alemanya, França, el Marroc, el Regne Unit, Romania i Suècia del segon trimestre del 2022.

Les illes Balears són el punt favorit dels compradors alemanys, amb tres dels cinc municipis amb més nombre de visites des del país: en ordre de preferència busquen casa a Palma, Calviá, Barcelona, Torrevieja i Llucmajor. A Palma, el 45% dels alemanys buscava vivendes per sota dels 300.000 euros, mentre que a Calviá era de només el 27% (i arribava fins al 46% en vivendes de més de 600.000 euros). A Barcelona, els compradors alemanys de luxe (per sobre del milió d’euros) només van suposar el 10%, mentre que gairebé la meitat (49%) es va centrar en vivendes per sota dels 300.000 euros.

Els francesos, en canvi, tenen preferència per Catalunya i altres entorns urbans, ja que els seus municipis favorits a l’hora de comprar una vivenda són (en aquest ordre) Barcelona, la Moraleja, València i Alacant. En el cas de Barcelona, el 53% es decanta per vivendes de menys de 300.000 euros, però en el cas de la Moraleja, el 95% busca per sobre del milió d’euros. A la ciutat de València, en canvi, el 80% dels francesos es va interessar per vivendes de menys de 300.000 euros.

Els marroquins que busquen vivenda a Espanya des del seu país es van centrar principalment a Algesires, Melilla i Ceuta. A continuació, es van situar els municipis d’Ocaña i Ferrol. Les recerques a Algesires es van centrar completament per sota dels 300.000 euros, tot i que el pressupost augmenta en el cas de Melilla (6% entre 300.000 i 600.000 euros) i Ceuta (11% en aquest mateix rang).

Malgrat que els turistes britànics són molt visibles a les zones costaneres, la majoria de les seves recerques per comprar vivenda es van centrar a Madrid i Barcelona. A continuació, se situa la Costa del Sol, amb els municipis de Marbella o Mijas. Els britànics a Madrid i Barcelona es decanten majoritàriament per vivendes per sota dels 300.000 euros, però en el cas de Marbella, un de cada tres (32%) busca vivendes per sobre del milió d’euros.

Els ciutadans romanesos que busquen casa a Espanya des del seu país es concentren en zones costaneres: Santa Cruz de Tenerife, Castelló de la Plana, Oropesa del Mar, Màlaga i Arona. A tots aquests mercats, la seva preferència és pràcticament sempre per vivendes per sota dels 300.000 euros, tot i que hi ha interès per les d’entre 300.000 i 600.000 euros a Santa Cruz de Tenerife (3% del total), Castelló de la Plana (2%) i Oropesa del Mar (4%).

La població sueca es decanta pels municipis més turístics del Mediterrani espanyol a l’hora de comprar una vivenda al nostre país: Torrevieja, Marbella, Oriola, Palma i Mijas. En funció de la destinació, es perceben dos perfils de suecs: a Torrevieja, Oriola i Mijas és una població que es decanta principalment per les vivendes de menys de 300.000 euros, mentre que el pes de les recerques per sobre del milió augmenta en el cas de Marbella (25% del total) i Palma (14%).