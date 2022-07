El bitllet de 500 euros va deixar de produir-se a finals del 2018, tot i que es manté com una forma de pagament legal en efectiu, segons la decisió del Banc Central Europeu (BCE). Tal com confirma el Banc d’Espanya (BdE), aquests bitllets continuen sent legals, per la qual cosa podran continuar utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a reserva de valor, és a dir per comprar i estalviar.

Per tant, només circulen els que es van emetre abans del 2019: a partir d’aquell any el BdE va deixar de fabricar-los executant una recomanació del BCE. Tanmateix, els bitllets mantenen el seu valor indefinidament i es poden canviar als bancs centrals nacionals de la zona de l’euro en qualsevol moment. A més, els sectors professionals, com ara bancs, companyies de transport de fons i oficines i canvi de moneda, entre altres establiments, els poden tornar a posar en circulació. La freqüent relació d’aquests bitllets amb activitats delictives com a frau, terrorisme o blanqueig de capitals va motivar aquesta decisió.