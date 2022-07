Catalunya estima que té un dèficit de 200.000 habitatges socials, que podria ascendir a 100.000 més en vint anys si ara no es fa res, segons va informar ahir el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, que va donar a conèixer aquestes dades en la seva compareixença a la Comissió de Drets Socials del Parlament. Sala hi va presentar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que es preveu que s’aprovi a finals d’aquest any o principis del 2023 i que pot necessitar una inversió de 12.600 milions d’euros a vint anys (2042). Segons Sala, que va citar projeccions del Centre Demogràfic de Catalunya, en 163 municipis -on es concentra el 82,7% de la població- hi ha una forta demanda d’habitatge, de manera que el pla preveu que es dediqui un 15% de les noves construccions a habitatge social en aquestes poblacions. El pla té per objectiu que el desplegament de les polítiques d’habitatge a les àrees de Catalunya de forta demanda acreditada ampliï el parc de lloguer social en 192.500 habitatges. D’aquest total, s’espera que 115.000 siguin habitatges protegits de lloguer social de nova construcció, 39.000 més d’adquisició d’ús o propietat ja existents i 38.500 de parc existent cap al lloguer social. Sala va dir que es preveu impulsar la construcció de 107.800 habitatges protegits de compravenda o lloguer social.