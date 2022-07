La crisi de microxips i la incertesa econòmica van provocar que la producció de vehicles a l’Estat durant el 2021 fos inferior als nivells del 2020, any que va estar marcat per les aturades forçades en les fàbriques per la irrupció de la pandèmia. En concret, la producció de vehicles a l’Estat durant l’últim any es va situar un 7,5% per sota del 2020. Així ho constata un informe anual de la patronal Anfac publicat ahir, el qual assegura que el 2021 va ser «molt complicat» pel sector, tant a escala estatal com europea. Respecte del 2019, la producció de vehicles va baixar un 25,6%. Després de tot, Anfac preveu que la situació estigui «completament normalitzada» de cara al 2023. Les exportacions també van reduir-se respecte del 2020. Així, el 2021 es van exportar un total d’1.820.727 vehicles, un 6,7% menys que el 2020. Anfac ho atribueix a la menor producció i a la «baixa» demanda dels mercats europeus.