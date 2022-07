Espanya va registrar el maig la taxa d’atur més elevada dins l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de fins a un 13,1%, segons l’últim informe publicat ahir per l’organisme. L’estat espanyol també marca la xifra més alta de l’OCDE en atur juvenil, amb un 27,1%, una xifra que el mes passat va ser únicament superada per Grècia, que va registrar un 36,8%. Des de la pandèmia, l’atur a Espanya s’ha reduït en 0,6 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE, que ha registrat un descens de 0,3 punts. Per altra banda, la població activa a Espanya ha augmentat tres dècimes en el primer trimestre de l’any respecte a l’últim trimestre de 2019. En total, els treballadors a Espanya són 20 milions de persones. Per sexes, les dones van registrar a Espanya una taxa d’atur del 15% al maig, mentre que entre els homes la desocupació es va reduir a l’11,4%. En ambdós casos, la taxa és la més elevada de l’OCDE.