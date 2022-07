El municipi de Moià té, segons les dades de l’Idescat de 2021, una població de 6.474 habitants. Les previsions apunten que aquesta xifra es mantindrà amb el pas dels anys, però no sempre ha sigut així. L’anterior pla urbanístic preveia un gran creixement del municipi que havia de fer augmentar la població fins a assolir els 17.987 habitants, una quantitat clarament superior a l’actual. Tant és així que Moià va patir algunes conseqüències associades a aquest creixement previst, malgrat no es va arribar a materialitzar mai.

I és que la previsió desmesurada de creixement va provocar que els anys anteriors a la crisi immobiliària s’edifiquessin diverses promocions d’habitatges que la població ha trigat molts anys en anar ocupant. De fet, molts d’aquests habitatges van quedar buits i van anar a parar a mans de bancs i fons d’inversió.

Per tractar de gestionar la venda d’aquests immobles i evitar que quedessin buits va ser fonamental l’acció de Finca’t, una immobiliària nascuda al 2006 i que actualment s’ha convertit en l’empresa referent a la zona del Moianès. Finca’t va signar un contracte de col·laboració que va facilitar la gestió de la venda d’aquests immobles, i tot i que d’entrada el procés va ser complicat, pels volts de l’any 2017 es va produir un canvi de tendència gràcies al qual van aparèixer molts compradors per a aquests pisos. Una gran notícia, sens dubte, malgrat va quedar pendent de vendre’s la promoció Cal Comadran, de 48 pisos i que en el seu dia no va arribar a finalitzar-se. Així doncs, aquest projecte només podia tirar endavant si un inversor valent s’hi atrevia.

El cas Comadran

Abans no es produís el citat canvi de tendència de l’any 2017 el cert és que a Moià no es construïa obra nova, però des d’aleshores la demanda va augmentar fins al punt que Finca’t va veure factible gestionar la venda i el lloguer dels 48 habitatges de Cal Comadran. Va ser aleshores quan la immobiliària moianesa va trobar l’inversor que estava buscant. Després de dos anys negociant l’operació entre el propi inversor, la propietat (el Fons d’inversió nordamericà DIVARIAN) i l’Ajuntament de Moià, per fi el 31 de març de 2021 es va signar la compravenda de l’edifici Comadran.

Un cop finalitzats els tràmits burocràtics necessaris va començar la segona part de l’aventura. Mentre el nou propietari posava en marxa l’obra per finalitzar-la, simultàniament Finca’t elaborava un dossier informatiu per a poder oferir els habitatges als potencials clients interessats en la compra i el lloguer.

Doncs bé, tot i que fins aquí només haguem explicat la crònica de com una immobiliària va trobar un inversor per acabar una promoció d’habitatges, el més impressionant de tot plegat encara està per arribar. I és que la demanda d’obra nova a Moià en aquell moment era tan elevada que Finca’t no va arribar ni tan sols a anunciar al seu web o als portals immobiliaris la promoció de 16 habitatges de venda i 32 de lloguer, sinó que tan sols va ser necessari enviar el dossier a potencials clients per tal d’aconseguir que es reservessin tots els habitatges.

Moià vol obra nova

Novament, i malgrat aquest final inesperat de la promoció Cal Comadran sigui prou espectacular, la història no acaba aquí. Finca’t no només va veure com els 48 habitatges quedaven reservats ràpidament, sinó que també va detectar que moltes famílies es van quedar amb les ganes de comprar o llogar pisos d’aquest edifici. Per tant, a Moià continua havent-hi la mateixa demanda elevada d’obra nova que es va iniciar l’any 2017.

Així doncs, i tal com apunten des de la pròpia immobiliària, «Moià necessita més inversors que s’animin a construïr o a rehabilitar habitatges per a poder oferir aquesta obra nova que la gent ens demana». Si atenem les demandes actuals de la població, Cal Comadran podria no ser la darrera promoció d’obra nova que es vengui properament.

Per tal d’augmentar aquesta llista la immobiliària moianesa s’ofereix per atendre a qualsevol inversor interessat i explicar-li quines són les necessitats i pressupostos de la gent que vol comprar o llogar, així com oferir les diferents propostes de terrenys o edificis a rehabilitar.