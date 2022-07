La planificació d’unes vacances idíl·liques se’n pot anar en orris per un detall que en no poques ocasions es converteix en un autèntic malson per al viatger: quedar-se l’últim esperant que surti la maleta per la cinta d’equipatge de l’aeroport i adonar-se que l’equipatge s’ha extraviat. Davant aquest escenari és important mantenir la calma i seguir una sèrie de consells que minimitzin l’impacte del perjudici i garanteixin la millor indemnització. Aquests són els passos a seguir:

Reclamar sense demora al mateix aeroport. Després de constatar el contratemps, el millor és dirigir-se immediatament al taulell de l’aerolínia amb què s'ha viatjat i demanar l’informe d’irregularitat d’equipatge per deixar constància de la incidència, segons recomana l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que proposa així mateix «confirmar la reclamació presentant un escrit al departament d’atenció al client de la companyia». Conservar les factures de tots els productes de primera necessitat que hagi hagut de comprar davant la situació d’emergència, i pels quals té de dret de rebre el desemborsament, aparegui o no l’equipatge en els dies següents. I si la maleta no apareix, l’usuari té dret a una compensació. El viatger pot percebre uns 1.200 euros com a indemnització màxima per l’extraviament de la maleta o per les despeses derivades del material que no s'ha pogut utilitzar durant un temps determinat. «Si abans de volar vas fer una declaració del valor del teu equipatge, podràs exigir una indemnització màxima amb aquest valor. Si no vas fer la declaració, el màxim que podràs demanar són 1.200 euros», detalla l’OCU. En cas que l’usuari recuperi l’equipatge, però presenti desperfectes, pot demanar que se li reparin o, si no fos possible, que se li reintegri l’import, requisit per al qual és imprescindible presentar la factura de compra de les maletes. Respectar el termini màxim de tres setmanes per presentar la reclamació en cas que la maleta no arribi (tres setmanes sense tenir-ne notícies) o ho faci tard. El viatger disposa d’una setmana si la maleta arriba trencada o falta part de l’equipatge.