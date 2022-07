Les borses van acabar ahir la setmana amb pujades després de cinc sessions consecutives de pèrdues. No és que aparegués un vector salvador en la complexa conjuntura macroeconòmica i geostratègica que envolta els mercats, però sí que es van viure alguns indicis d’esperança. L’Ibex va rebotar l’1,81% animat per la possibilitat que la Reserva Federal nord-americana afluixi en la seva política de pujada de tipus d’interès. Les pèrdues de l’any es van reduir al 8,81% i a l’1,91% durant la setmana. La petició d’alguns analistes de més prudència en les pujades de tipus per controlar la inflació sembla haver creat dubtes en la Fed i el BCE. Però la tensió continua sent palpable en el ‘parquet’. La contracció del PIB de la Xina del 2,6% en el segon trimestre, superior al previst, és una nota d’alarma més davant el risc que la recepta de pujada de tipus d’interès refredi en excés l’economia. El nou màxim en l’IPC dels EUA, del 9,1% és elevat però no és segur que una alça de tipus d’interès més gran del previst sigui bona recepta per disminuir la pujada dels preus. La política de tipus dels EUA també influeix en el canvi eurodòlar i la paritat només interessa potser a curt termini durant uns mesos d’estiu però no més. La prima de risc a l’alça al sud d’Europa no és tampoc bona notícia. En aquest context, les companyies de construcció i concessions com Ferrovial (+3,3%), Sacyr (+3,2%) i ACS (+1,3%) van animar l’Ibex, igual que Inditex, amb una pujada del 3%.

El metall preciós es replega fins al punt de posar en risc el nivell dels 1.700 dòlars l’unça. Un signe més alcista presenta el bitcoin, impulsat de nou per sobre de la referència dels 20.000 dòlars.