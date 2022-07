Ho deia dilluns el comissari d’assumptes econòmics, Paolo Gentiloni, en el marc de la reunió de ministres d’economia i finances de l’Eurozona. L’economia europea navega per aigües turbulentes a causa de la guerra a Ucraïna, que ha disparat la inflació i ha creat una situació d’incertesa total. Un escenari que ha obligat, de nou, la Comissió Europea a revisar a la baixa les seves previsions de creixement i a l’alça la inflació. En el cas d’Espanya, Brussel·les manté intacte el seu pronòstic de creixement del 4% del PIB per a enguany, però dispara la inflació al 8,1%, un punt i vuit dècimes més del que es preveu a la primavera

Segons el nou quadre, l’economia de l’Eurozona creixerà el 2,6% el 2022, una dècima menys del previst fa dos mesos, per caure a l’1,4% el 2023, gairebé un punt menys del pronosticat. El gran problema continuarà sent la inflació: enguany es dispararà un punt i mig per sobre del que es preveia, fins a aconseguir el nivell rècord del 7,6%, amb una fluctuació important que oscil·larà del 5,6% a Malta al 17% a Estònia i Lituània, encara que caurà al 4% el pròxim exercici. Les xifres per al conjunt de la Unió Europea són molt similars, amb un creixement del 2,7% el 2022 i del 1,5% el 2023, i una inflació desbocada que aconseguirà enguany el 8,3% per a moderar-se al 4,6% l’any vinent.

En el cas d’Espanya, l’Executiu comunitari manté la seva previsió de fa dos mesos per a enguany. L’economia repuntarà un 4%, el mateix que van pronosticar al maig, encara que el Producte Interior Brut caurà al 2,1% el 2023, molt per sota del 3,4% anticipat fa només dos mesos el que confirma que l’economia espanyola no recuperarà el seu nivell prepandèmia fins a la segona meitat de 2023 quan s’espera que el creixement trimestral recuperi el seu dinamisme. Quant a la inflació, les estimacions de Brussel·les apunten al 8,1% enguany, molt per sobre de la mitjana de l’Eurozona i un 1,8 més que a la primavera, encara que es moderarà gradualment fins a aconseguir el 3,4% el 2023.

Els tècnics comunitaris atribueixen l’empitjorament l’any vinent a un impacte més pronunciat de la inflació sobre el poder adquisitiu de les llars, sobretot a l’inici de l’any, en un context d’augments salarials limitats. L’impacte sobre el consum privat, no obstant això, es veurà parcialment esmorteït per l’alliberament de l’estalvi acumulat, la resistència del mercat laboral i la indexació de les pensions, i s’espera que en 2023 la inversió, sota l’impuls del Pla de Recuperació i Resiliència, sigui el principal motor de la demanda.

«L’activitat econòmica enguany es veurà secundada pel retorn del turisme als nivells anteriors a la pandèmia i per una execució més ràpida de les inversions del Pla de Recuperació i Resistència», ha explicat Gentiloni sobre una evolució espanyola que es veurà alentida cap a finals d’any i en 2023 per l’ajust de les decisions de consum de les llars. Brussel·les explica l’evolució negativa pels preus de l’energia, que han estat alimentant les pressions inflacionistes des del segon trimestre de 2021, i a aquest efecte contagi en els últims mesos a altres béns (especialment, els aliments) i serveis (en particular, el sector de l’hostaleria). «En comparació amb les previsions de primavera, la persistència i intensitat d’aquest efecte és la principal raó de la revisió de les perspectives d’inflació», assenyala l’anàlisi comunitària.

Igual que en la resta de països, la Comissió espera que els preus de l’energia es moderin lentament a partir del segon semestre de 2022, gràcies a les mesures addicionals adoptades pel Govern que van entrar en vigor al juny. En particular, Brussel·les esmenta el topall del preu del gas destinat a reduir els preus de l’electricitat a l’engròs i una nova reducció de l’IVA en la factura elèctrica.