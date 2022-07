L’Associació de Consumidors i Usuaris de Bancs (ADICAE) ha decidit interposat un recurs de reposició a la decisió del Tribunal Suprem d’elevar qüestions al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la seva macrodemanda per les clàusules sòl. Segons ha denunciat l’entitat, consideren que la fórmula utilitzada és «esbiaixada», ja que consulta uns aspectes «ja resolts a la jurisprudència nacional i comunitària». «L’abusivitat de les clàusules ja ha estat confirmada i resolta per diverses instàncies judicials, inclosa l’europea», apunta l’entitat. «Davant la indefensió que aquestes posicions suposen per als consumidors, ADICAE, sense esperar la seva personació al TJUE i sense rendir-se davant aquest nou retard en resolució de les clàusules sòl, ha iniciat accions judicials», defensa l’associació. ADICAE assegura que el cas pot acabar en un «majúscul ridícul» del Tribunal Suprem com a màxim òrgan judicial espanyol.