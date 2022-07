El Govern subvencionarà cursos per a 30.000 persones, principalment aturats, per millorar les seves capacitats i ajudar-los a trobar feina. El Departament d’Empresa i Treball invertirà 80 milions d’euros per impulsar la convocatòria Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) del 2022, que serà la amb una xifra més alta de la història del programa. L’any passat es van aportar 60 milions d’euros en formacions per a 17.000 persones.

Així ho va anunciar el conseller Roger Torrent des d’un Centre d’Innovació i Formació Professional (CIFO) a l’Hospitalet. «Aquesta ha de ser la legislatura de la formació professional», va dir Torrent. Els cursos s’adequaran a les demandes del teixit empresarial de cada comarca i es dedicaran a àmbits econòmics de futur. Aquesta convocatòria s’emmarca en la política del Departament per a programes de formació professional laboral, que superen els 111,2 milions d’euros de dotació, un 19,4% més. Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats inscrites als registres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Les sol·licituds ja es poden presentar a través de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat fins el dia 27 de juliol. Les accions de formació s’hauran de fer entre el setembre d’aquest exercici i el desembre de l’any vinent, com a màxim. Els cursos subvencionats s’adrecen principalment a aturats, amb especial èmfasi en les persones amb dificultats d’inserció, com ara discapacitats, majors de 45 anys i aturats de llarga durada. Aquests cursos també van dirigits als que no cobren prestació d’atur; i a persones amb baixa qualificació professional, afectats per ERTO o menors de 30 anys.