El Govern prepara un nou impost temporal als grans grups energètics i als grans bancs per finançar les mesures adoptades per a pal·liar l’impacte de l’espiral inflacionista sobre llars i empreses. Les veus crítiques amb aquests nous tributs, de l’oposició política a l’àmbit empresarial, adverteixen que la imposició d’aquesta pujada fiscal acabaran pagant-la els clients perquè les empreses i els bancs el repercutiran en el preu que els cobren o les comissions que els apliquen. El Govern diu voler evitar-lo. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anticipar ahir que el text de la futura llei inclourà la prohibició expressa que les empreses i bancs que paguin el nou impost traslladin aquest impacte al consumidor final. «En la norma es contemplarà que es prohibirà la repercussió d’aquest gravamen en el preu final», va revelar Montero en una entrevista a la SER. La futura normativa, que Hisenda ultima i que PSOE i Unides Podemos presentaran en forma de proposició de llei, servirà també per encomanar a la CNMC la vigilància del comportament de les grans energètiques i dels grans bancs i per donar-li poders per sancionar.