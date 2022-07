Avui en dia els serveis d’emmagatzematge i gestió al núvol resulten imprescindibles per a tot tipus d’empreses, autònoms i fins i tot particulars. És per aquest motiu que l’empresa manresana de telecomunicacions Kouten no es limita a oferir un lloguer d’espai o un hardware dedicat a emmagatzemar dades, sinó que va un pas més enllà oferint un servidor allotjat al núvol que, a més, està totalment personalitzat, gestionat, configurat i administrat.

El catàleg d’aquesta empresa, que ofereix un servei integral i a mida en telecomunicacions, disposa de serveis molt complets que permeten als seus clients concentrar tota la seva estructura de telecomunicacions amb un únic proveïdor, millorant així la resposta i la rapidesa. A més, també disposa d’un servei tècnic de proximitat amb assistència tots els dies de l’any. Un dels seus productes estrella són els Servidors Cloud, una tecnologia que facilita molt a les empreses la gestió de les seves dades.

Servidors Cloud

En essència, els Servidors Cloud són un tipus de servidors amb infraestructura pròpia que es troben allotjats al núvol. Això permet que la connexió amb ells es realitzi mitjançant internet, facilitant així als usuaris poder accedir a tota la seva informació mitjançant el ciberespai i evitant que les dades hagin d’estar necessàriament emmagatzemades en una servidor físic a casa el client.

Kouten ofereix aquest servei mitjançant servidors i infraestructures totalment dedicades que es troben a Manresa i Barcelona. Gràcies a la gestió que fa l’empresa manresana els clients poden accedir al seu escriptori virtual i executar les aplicacions que vulguin des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu, beneficiant-se així d’avantatges en termes de seguretat i eficiència. A més, aquest tipus de tecnologia resulta més econòmica que el sistema d’emmagatzematge al núvol tradicional.

Quan una empresa contracta el sistema Cloud de Kouten gaudeix de la possibilitat de treballar des d’allà on vulgui, connectant-se al seu escriptori virtual i no només podent fer servir eines d’ofimàtica com Word o Excel, sino també executant els seus programes de gestió interna. Aquest darrer punt és molt rellevant, ja que mitjançant el trasllat a la xarxa dels aplicatius que consumeixen més recursos les estacions de treball de l’empresa queden alliberades, podent així augmentar la velocitat de processament i la productivitat. A més, Kouten personalitza el servidor segons les necessitats de cada empresa o particular mitjançant un sistema que, alhora, minimitza el manteniment que cal fer a la pròpia empresa que contracta el servei.

Còpies Cloud

Com veiem, els avantatges de fer servir un Servidor Cloud són notables, i mitjançant el servei de Còpies Cloud es pot acabar d’arrodonir. Es tracta, en essència, de la garantia d’evitar un dels pitjors problemes que pot tenir una empresa: la pèrdua de dades. Comptabilitat, documents de vendes, dades de clients, inventaris... tot plegat forma un conjunt de dades que, mitjançant les Còpies Cloud, queden 100% protegides.

Per tal d’aconseguir-ho Kouten disposa d’uns sistemes Cloud que fan còpies de seguretat diàries, mensuals, trimestrals i anuals a través dels dos Data Centers propis citats anteriorment a Manresa i Barcelona. Per tant, aquestes instal·lacions preserven la informació amb totes les garanties de confidencialitat, seguretat i disponibilitat.

L’oferta de l’empresa manresana està formada per dues propostes, una de back-up al núvol no administrat (el client pot accedir al seu espai però es fa càrrec de les informacions que hi desa i del programari mitjançant el qual crearà les còpies) i una altra de back-up al núvol administrat. En aquest darrer cas Kouten és qui prepara tota la configuració i vetlla per què les còpies es facin correctament.

Serveis a mida

Resulta evident que les necessitats de moltes empreses fan que els servidors i les còpies Cloud siguin cada cop més importants, però no són els únics serveix que ofereix Kouten. Al catàleg cal sumar-hi, entre molts altres productes, internet amb fibra òptica dedicada; repetidors WiFi i Hotspots; enllaços privats; internet via ràdio; telefonia IP; infraestructures de comunicació i fins i tot instal·lació de firewalls privats i gestió de seguretat, aquest darrer punt en col·laboració amb la marca Microtik.

A més, Kouten gestiona les sol·licituds i els processos del Kit Digital, un programa d’ajudes econòmiques per a autònoms i empreses de menys de 49 treballadors que vulguin digitalitzar el seu negoci mitjançant la creació de pàgines web, botigues online, gestió de processos, ciberseguretat o eines per a la gestió de clients i proveïdors.

Tot això i molt més conforma el catàleg de serveis que ofereix Kouten, una empresa creada com a operadora d’internet l’any 2007 i que, amb Marc Vilaseca com a fundador, ha augmentat notablement els seus serveis, clients i equip humà en aquests més de deu anys d’història. I que en siguin molts més.