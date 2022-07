El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha obert inscripcions per als programes formatius que farà a partir del mes de setembre i que aposten per formar joves per al sector del metall, un àmbit amb molta demanda de professionals. Durant el curs 2022-2023 el CFP repetirà el programa dual en Mecanització per arrencament de ferritja, una formació que permet aprendre un ofici mentre es treballa en una empresa, recuperant la figura de l’aprenent. En aquests moments s’està fent la selecció dels alumnes i de les empreses que els acolliran durant la formació pràctica. Una de les novetats d’enguany és que la part de treball a l’empresa tindrà menys pes, en suposar un 65% del total del curs. El 35% restant serà la formació al centre. Els joves que facin aquest curs tindran sou i feina durant un any i l’empresa que els aculli disposarà d’un treballador sense cap cost, ja que el salari està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

A més d’aquest, el CFP té programats dos cursos de robòtica per a joves en el marc del programa Singulars Bages Jove Inserlab 4.0 impulsat conjuntament amb Ampans, l’Ajuntament de Manresa i Joviat FP. El CFP també impartirà el curs de Logística 4.0 del programa Bages TTT, adreçat a responsables i professionals tècnics de la logística.