El tèxtil bagenc factura 209 milions d’euros i ocupa 1.120 treballadors

El tèxtil, una indústria amb un passat esplendorós al Bages, manté a dia d’avui una bona salut, malgrat els nombrosos vaivens del sector, la crisi de començaments de segle i la pandèmia. La diversificació de negocis, la capacitat d’innovació i l’especialització en productes tècnics ha permès al sector salvar la covid-19 i preparar-se per a un horitzó en què una nova regulació europea pot acabar de consolidar les seves expectatives de futur. Així es desprèn d’un informe elaborat per la Fundació per a la Innovació Tèxtil (Fitex), encarregat per l’Ajuntament de Manresa i que es va presentar públicament ahir al Palau Firal en una jornada que va reunir una trentena de representants d’aquest sector històric a la comarca.

L’estudi fa un traçat de la cadena de valor de les empreses de la comarca d’activitats de confecció i de la indústria tèxtil, 125, segons l’anàlisi. El 54% són empreses mitjanes i el 34%, petites empreses. El 12% són microempreses. Segons l’estudi, el tèxtil va facturar el 2020 209,8 milions d’euros i va ocupar 1.120 persones. Són dades de la fotografia més recent, corresponents a l’any de la pandèmia, fet que provoca que no siguin del tot representatives de la bona evolució del sector en la darrera dècada. Les dades del 2019, abans del terratrèmol pandèmic, permeten avaluar millor l’evolució del sector. Aquell any, el tèxtil bagenc va facturar 275,7 milions d’euros, el 18% més que el 2015 i el 28% més que el 2010. La pandèmia ha fet perdre el 24% de la facturació al sector local, una rebaixa similar a la mitjana catalana sectorial, 10 punts per sobre de la mitjana industrial del país i un per sota del sector del comerç en el mateix període. Quant a treballadors, ha passat dels 1.197 del 2010 als 1.372 del 2019, un increment del 14,6% avortat per l’arribada de la pandèmia, durant la qual s’han perdut el 19,4% de llocs de treball. Amb tot, les xifres del primer semestre de l’any, quan les vendes han crescut el 7% per sobre del 2019 i la producció industrial ho ha fet el 16%, fan augurar una bona recuperació. A més, hi ha confiança que la nova reforma laboral ajudi a impulsar el mercat de treball, segons va dir ahir el director general de Fitex, David Garcia, durant la presentació pública de l’estudi. La rendibilitat del sector es manté a l’entorn del 2,5%, segons les dades oficials registrals, una xifra que podria ser superior, segons Garcia, i que, amb tot «condiciona la inversió i el creixement del sector». Amb tot, durant la pandèmia es van obtenir beneficis sectorials superiors als 2 milions d’euros, durant el 2020. El 2019 havien estat prop de 6,5 milions, però el 2010 s’havien limitat als 164.000 euros. En comparació a d’altres comarques de gran tradició tèxtil, el Bages suma avui més facturació, més empreses i i més treballadors que l’Anoia i suposa una quarta part en facturació respecte del Maresme, el gran clúster català del sector. Quant a les empreses, les 10 més grans de la comarca (Covercar, Tèxtil Planas Oliveras, Fil Katia, Texia Finishing & Seamless, Industrias Ponsa, Cotton Hight Tech, Climesa, Fusté Carreras, Acabats del Bages i Cinteria Hispano Italo) sumen 188 milions de facturació, el 68% del total comarcal, i 662 treballadors, el 48% del conjunt del sector al Bages. Entre les fortaleses del tèxtil bagenc destaca la disparitat de mercats als quals s’adreça, com són l’automoció, la llar i hostaleria, la salut, moda, roba laboral, packaging, esport, cintes i etiquetes, filatures i procés industrial. A diferència de l’Anoia i el Maresme, molt abocades a la moda, el Bages ha diversificat, fet que elimina riscos, tot i que, com assenyala l’estudi, «dificulta una política sectorial al territori».