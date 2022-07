La companyia estatal d’assegurances agrícoles, Agroseguro, va començar a pagar dijous les indemnitzacions pels danys a la collita de cereal d’enguany, que principalment es deuen a causa de la sequera i la calor. A Catalunya els pagaments pugen a 10,57 milions d’euros per prop de 70.000 hectàrees assegurades. És la comunitat que més diners rep al conjunt de l’Estat, on les indemnitzacions arriben als 33 milions. Més de 300 tècnics d’Agroseguro encara es troben sobre el terreny avaluant els danys de la collita que ha estat marcada per la falta d’aigua de l’hivern i la primavera. Els danys acumulats a Catalunya per la climatologia adversa pugen a 9,41 milions.

Després de Catalunya, la comunitat que més diners rep és l’Aragó, amb 9,55 milions que corresponen a prop de 83.000 hectàrees. En aquest cas, les causes dels danys han estat les tempestes amb calamarsa des de l’inici de la primavera que s’han vist intensificades en les darreres setmanes i han provocat pèrdues per valor de 7,21 milions. També, però en menor mesura, s’han abonat danys per sequera en un total d’1,41 milions. A Andalusia es reben unes indemnitzacions de 7,76 milions, dels quals més de 6 corresponen a la sequera per falta de precipitacions els darrers mesos.

La resta d’indemnitzacions corresponen a altres zones de producció avançada de cultius herbacis, principalment a Castella la Manxa, amb 2,45 milions. Els productors de zones més tardanes rebran les indemnitzacions a partir de la setmana que ve.

Agroseguro assenyala que la primera meitat d’aquest 2022 s’ha caracteritzat per una marcada irregularitat en precipitacions. Ja l’hivern va estar marcat per la gairebé absència de pluges a tot el país, però les pluges del març i l’abril van mitigar la situació i millorar sensiblement l’expectativa de cultius herbacis de secà. Això no obstant, durant l’etapa final de desenvolupament de les plantes, al maig i el juny, hi ha hagut molta calor agreujada per la falta de pluges.

Fins ara, Agroseguro ha rebut prop de 951.000 hectàrees afectades per tots els riscos registrats a la collita 2022. La majoria, unes 840.000, són danys per sequera, una xifra similar a la de 2019 però sensiblement inferior a les greus sequeres del 2012 i 2017.