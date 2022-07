Hisenda té geolocalitzats els contribuents a través del telèfon mòbil. Encara que pugui semblar el contrari, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) pot controlar la localització dels ciutadans a través del dispositiu i ho pot fer de manera legal amb l’objectiu de combatre el frau fiscal.

Aquesta possibilitat s’empara en la Llei de l’impost sobre determinats serveis digitals, més coneguda com la «Taxa Google». Aprovada l’octubre del 2020 i en vigor des del 2021, aquesta llei es tradueix, entre altres coses, en un impost del 3% per a grans multinacionals que operen i tenen ingressos a Espanya d’almenys tres milions d’euros i que tenen una facturació global de 750 milions, com ara Google, Amazon, Meta i Microsoft. Aquest gravamen s’aplica sobre els ingressos generats pels serveis de publicitat en línia.

L’Agència Tributària ja ha començat a fer servir la geolocalització per rastrejar els usuaris d’aquests gegants digitals i poder aplicar més fàcilment l’impost a aquestes empreses, no als ciutadans. Això hauria permès a l’ens públic controlar operacions per valor de 8.000 milions d’euros, segons va avançar Expansión la setmana passada.

Fins a 216 plataformes van rastrejar el 2021 la localització dels seus usuaris i van enviar aquestes dades a Hisenda per complir la llei. Així, l’any passat es va aconseguir recaptar 240 milions d’euros en impostos, lluny dels 968 milions que va estimar el Govern de coalició en posar en marxa la mesura.

«Es presumeix que un determinat dispositiu d’un usuari es troba al lloc que es determini d’acord amb la seva adreça IP, llevat que es pugui concloure que aquest lloc és un altre mitjançant la utilització d’altres mitjans de prova admissibles en dret, en particular, la utilització d’altres instruments de geolocalització», diu el text legal.