Resistir és guanyar

La indústria a Catalunya representa prop del 20% del PIB i el 18% de l’ocupació; i més del 50% del PIB i de l’ocupació si es consideren les activitats associades a ella. Com en altres sectors caldrà afrontar el repte de la transició verda i de les formes de producció més respectuoses amb el medi ambient. En aquesta direcció precisament s’han destinat els 27 milions d’euros dels ajuts a la reindustrialització del Departament d’Empresa i Treball. Han anat a parar a 44 projectes i són «la major inversió en ajuts directes que ha fet la Direcció General d’Indústria fins ara», segons va anunciar fa dues setmanes el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió.

Aquests ajuts han suposat un increment del pressupost del 45,1% (18’6 milions d’euros) respecte a la convocatòria del 2021. Els projectes ajudats després de la seva execució suposaran una inversió global de 519 milions d’euros a Catalunya i es traduiran en 1.838 llocs de treball, la majoria de nova creació. L’acte de presentació dels ajuts tingué lloc a la planta de Flaçà de l’empresa gironina Hamelin Brands (Oxford), que amb el suport de l’ajut relocalitzarà part de la producció que fins ara feia a França.

En aquell acte la hiperactiva directora general d’Indústria, Natàlia Mas Guix, va destacar «la diversitat dels projectes que han rebut l’ajut en aquesta convocatòria, reflex de com és la indústria catalana» tant pel que fa als 17 sectors representats on destaca la indústria química i matèries plàstiques; com pel que fa al repartiment territorial entre 16 comarques. Cada ajut té un import màxim per projecte de 2,3 milions d’euros i s’adreça a donar suport a la reindustrialització, outplacement, relocalització, noves inversions i adquisició d’empreses en dificultat. Es valora: el volum d’inversions, el nombre de llocs de treball, l’impacte en proveïdors locals, l’atur de la comarca, l’impacte territorial, l’optimització dels residus o l’ús d’energies renovables.

Enguany, el 61,4% (27) dels projectes aprovats són noves inversions a Catalunya, o ampliacions de la capacitat productiva actual; el 13,6% (6) adquisicions d’unitats productives industrials en situació de dificultat; el 13,6% (6) relocalitzacions a Catalunya de productes o parts del procés productiu, i l’11,4% (5) reindustrialitzacions, com a alternativa a un procés de tancament d’una activitat amb expedient de regulació d’ocupació i de cessament d’activitat.

D’altra banda, aquests mateixos dies es va aprovar una línia d’ajuts de 6,5 milions d’euros per a la transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat i indústria 4.0 i un límit de fins al 20% de la inversió amb un màxim de 50.000 euros d’ajut per projecte. Es prioritzaran els projectes amb major efecte arrossegador d’activitat industrial a Catalunya, generació o manteniment de l’ocupació, impacte sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), o els ubicats en comarques amb majors nivells d’atur, entre d’altres.

Finalment, des d’Acció es continua empenyent una eina clau per impulsar de forma ràpida i flexible els primers canvis a l’empresa que impulsin transformacions i nous models de negoci. Són els ‘Cupons d’ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa’ que des de la seva posada en marxa han beneficiat prop de 3.000 empreses amb un pressupost global que frega els 21 milions d’euros. El 40% d’aquestes empreses ha aconseguit augmentar la seva facturació un any després de rebre el cupó; i la inversió generada arran dels projectes beneficiats ha estat de 22,5 milions d’euros.

Enguany s’hi destinaran 9 milions d’euros, un 20% més que l’any anterior tal com es va donar a conèixer en una jornada informativa que va comptar amb més de 1.000 inscrits. Es calcula que amb la convocatòria d’enguany es beneficiarà unes 700 empreses catalanes, que podran dur a terme projectes d’internacionalització, sostenibilitat, transformació tecnològica i innovació. Aquest cupó, que pot arribar als 20.000 euros, es pot bescanviar amb un proveïdor de serveis o consultor acreditat per ACCIÓ per rebre el servei d’assessorament.

Molt bones notícies. En els temps que corren i les amenaces que ens sotgen tenir un teixit industrial que resisteix transformant-se és un dels pilars bàsics de la supervivència de Catalunya com a societat avançada amb possibilitats de permanència nacional. L’altre gran pilar és la llengua i la creativitat cultural, on acabem de tenir una molt bona notícia: la Comissió Europea ha triat Barcelona perquè sigui la nova seu de la innovació aplicada a les indústries culturals i creatives. És bo que des d’aquests dos àmbits civils i des de les conselleries que hi tenen que veure s’estigui fent una feina discreta, lluny dels focus mediàtics més preocupats de tenir titulars sobre el que es diu que de tenir-ne sobre el que es fa.