Injecció de capital multimilionària perquè la constructora 011h segueixi amb el seu pla de desenvolupament i creixement. L’empresa, que té al darrere els fundadors dePrivalia, ha tancat una ronda de finançament de 25 milions d’euros liderada per la firma de capital risc suïssa Redalpine. En l’operació també hi han participat Seaya, amb el seu nou fons (Seaya Andromeda) i la francesa Breega, entre d’altres. L’objectiu és impulsar els plans de creixement, i l’evolució de la plataforma digital i el sistema constructiu.

011h parteix de la base que la indústria de la construcció fa servir mètodes i materials cada vegada menys sostenibles, una situació que proposa resoldre amb tecnologia digital que fiabilitzi i estandarditzi el procés, i amb materials «circulars» com la fusta. «Això permet als arquitectes, contractistes generals, promotors immobiliaris i inversors, dissenyar, construir i gestionar edificis de més qualitat i neutres en carboni de manera més eficient», argumenta la ‘start-up’ en un comunicat.

L’empresa, que té la seu a Barcelona, tot just ha acabat la construcció del primer edifici residencial sostenible en altura a l’Hospitalet de Llobregat (Life Habitat), està treballant en un edifici de 51 vivendes també sostenibles a València (Fioresta), i té en cartera projectes per construir 100 noves vivendes d’aquest estil aquest any i doblar-ne la xifra el 2023. En els pròxims mesos, 011h preveu contractar fins a arribar als 100 treballadors.

Model «insostenible»

«Si el ritme de creixement urbà global continua el ritme actual, es necessitarà construir una ciutat de la mida de Nova York cada mes durant els pròxims 40 anys: això és insostenible amb el model actual degut a la baixa productivitat del sector i l’elevada contribució a les emissions de CO2», planteja el cofundador i un dels consellers delegats de l’empresa, Lucas Carné. «L’entrada de nou finançament ens permet accelerar el desenvolupament d’una plataforma escalable que permeti també construir més ràpidament, de manera fiable i a un preu assequible», afegeix el també fundador i màxim responsable d’operacions de la companyia, José Ojeda.

«Hem rebut un gran suport per part de prestigiosos fons, cosa que ens permet continuar impulsant la creació d’un món sostenible gràcies al desenvolupament d’edificis neutres en carboni», conclou el tercer fundador i un conseller delegat més d’011h, José Manuel Villanueva.