Avalis de Catalunya ha tancat el primer semestre del 2022 amb una formalització de noves garanties per 97 milions d’euros, que han servit per donar suport a 601 pimes i autònoms. Les operacions d’inversió són les que han registrat un creixement més important, del 173%, amb un import total de 39,7 milions d’euros. A més, ha canalitzat 18,5 milions en ajudes a pimes a través del Programa de Suport a l’Emprenedoria Industrial, dins del Programa Next Generation EU, durant el primer semestre de l’any signant 49 operacions. El programa ofereix 75 milions d’euros en subvencions per reduir els costos financers i està destinat a pimes que inverteixin en sectors manufacturers i de serveis a la indústria. El nou paquet preveu l’aval de fins al 100% del préstec i està enfocat a la creació de nous establiments industrials, a inversions productives i de creixement empresarial o de millora competitiva.