L’anunci de la reobertura a partir de dijous del gasoducte Nord Stream 1 que proveeix Europa des de Rússia ha injectat optimisme a les borses europees. I està previst que també dijous el BCE apugi els tipus d’interès. Els dos compromisos van ser l’element catalitzador perquè les compres prevalguessin davant les vendes. En aquest context d’avenços, van ser els bancs els paladins dels guanys. La possibilitat d’una pujada de 50 punts bàsics, més del previst, tindria un efecte directe en la revalorització de l’euro als mercats internacionals i, per tant, efecte directe també a la factura energètica europea. Com a conseqüència d’aquests vectors de canvi, l’Ibex ha superat amb escreix la barrera psicològica dels 8.000 punts. Els avenços més grans han sigut per a CaixaBank (+6,8%) i Sabadell (+5,9%), mentre que Santander ha repuntat un 2,6% i BBVA, un 2,7%. Inditex s'ha revaloritzat un 2%. El pes dels valors alcistes a l’índex ha consolidat la tendència al tancament del mercat. Al mercat del deute, els inversors esperen la decisió del BCE sense grans canvis. El preu del petroli pren un respir després de forts avenços. El barril de Brent, de referència a Europa, cotitza a 105 dòlars. La revalorització de l’euro l’hauria d’abaratir.