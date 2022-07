Catalunya va rebre 1.613.429 viatgers procedents d’aeroports internacionals durant el mes de juny, xifra que suposa un 24,3% menys respecte al mateix mes del 2019 i un increment del 343,1% en comparació amb el 2021, segons dades publicades per Turespaña. Així, la visita de passatgers equival al 75,7% dels que van arribar a Catalunya l’any anterior a la pandèmia. Si es té en compte el període acumulat des del gener, Catalunya suma 6.671.961 viatgers, un 31,1% menys que el mateix període del 2019 però un 600,4% més en comparació a fa un any. La dada no equival als turistes internacionals ja que també inclou residents a l’Estat que tornen a casa des d’un aeroport internacional, tot i que aquesta darrers són una minoria respecte al total.

El conjunt de l’Estat, durant el maig, va acollir 8.261.725 visitants procedents d’un aeroport estranger, un 20,8% menys que al 2019 i un 253,6% més, mentre que en el període acumulat en van sumar 34.728.251, un 20,8% que els sis primers mesos del 2019 i un 459,9% més que el 2021. Segons Turespaña, Catalunya va sumar, al juny, el 19,5% del total de les visites a l’Estat, situant-se, així, en tercer lloc per darrere de les Illes Balears, amb 2.026.077 persones i de la Comunitat de Madrid, amb 1.627.292 persones, és a dir, el 24,5% i el 19,6%, respectivament. En canvi, en el període acumulat des del gener, Catalunya ocupa el segon lloc com a territori més visitat, amb el 19,2% del total i superat per la Comunitat de Madrid, amb el 22,9% del total. Per aeroports de destí, el de Barcelona va acumular, al juny, 1.443.498 passatgers, el 17,5% del total, un 24% menys que fa tres anys i un 312,7% més que el 2021. Del total, 3.326.573 viatgers van volar en companyies aèries tradicionals, un 13,2% menys que al 2019, mentre 4.935.152 van desplaçar-se en aerolínies de baix cost. D’altra banda, Ryanair va suspendre, ahir, vols des del Prat per la nova jornada de vaga dels tripulants de cabina, segons dades del sindicat USO corresponents a les nou del matí. De fet, eren la gran majoria de vols afectats a tot l’Estat, on hi va haver deu cancel·lacions. Concretament, des del Prat es van cancel·lar els vols amb destinació Londres, Milà, Roma i Palma i viceversa. A més, des de l’aeroport balear tampoc es va operar el trajecte fins a Hamburg d’anada i tornada. Quant als retards, des de Barcelona se’n van comptabilitzar cinc en les sortides i quatre en les arribades.