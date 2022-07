Entre els múltiples canvis registrats en els hàbits de consum després de la pandèmia n’hi ha un en particular que ha despertat l’atenció dels experts en màrqueting i distribució. Segons ha divulgat aquest dimarts la consultora NielsenIQ, el 37% dels consumidors espanyols afirmen estar comprant una varietat de marques més gran que abans de la covid. La dada, més enllà de les implicacions per als líders de cada categoria de producte, il·lustra una nova capa d’anàlisi en aquest complex panorama de competència en supermercats i hipermercats, en què de manera paral·lela creix la marca blanca i la importància del preu i, de l’altra, s’augmenta el pes o importància de la diferenciació davant un consumidor que explora més. «Els consumidors també estan en gran manera a la recerca de la seva marca perfecta, ja que el 60% dels enquestats espanyols opinen que, si busquen prou, poden trobar una marca que s’ajusti a les seves necessitats exactes», expliquen els experts de Nielsen. El tradicional consumidor camaleònic, aquell que és infidel per naturalesa al punt de venda, és també ara més experimentador i obert a noves experiències de consum.

El nou informe internacional titulat ‘Brands balancing act de NielsenIQ’ analitza com les pressions inflacionistes estan canviant la forma en què les petites i mitjanes marques poden justificar el seu valor davant el consumidor. Constata que el 59% dels consumidors espanyols prefereixen comprar productes fabricats localment en petites empreses de la seva zona, que el 56% miren de recolzar les petites marques sempre que sigui possible, però els resulta més difícil trobar-les a les lleixes, i que el 50% creuen que les petites marques solen ser més cares, però els consumidors estan disposats a pagar una mica més, cosa que supera la mitjana mundial (47%). La idea ja plantejada per altres experts que la multiplicitat de consumidors augmenta en moments de crisi es reafirma amb l’estudi de Nielsen. Les tendències de consum són múltiples i bona part de les famílies no es veuen tan afectades per l’augment dels preus en el cas de l’alimentació, ja que suposa una part petita dels seus ingressos. En aquest grup de consumidors, la recerca de marques o productes menys coneguts forma part de l’atractiu afegit del comerç. «Les nostres dades mostren que la pandèmia ha canviat les necessitats, els valors i les prioritats dels consumidors, i això ha tingut un impacte significatiu en el seu comportament de compra», afirma Patricia Daimiel, directora general de NielsenIQ per al Sud d’Europa. En la seva opinió, la bona relació qualitat-preu (94%), la disponibilitat (91%) i una qualitat superior del producte (91%) es donen per descomptat, però «és evident que les petites i mitjanes empreses que puguin entendre les motivacions de compra en aquest nou panorama es beneficiaran probablement de les preferències actualitzades dels consumidors», avança Daimiel.