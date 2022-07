El sector de l’hidrogen té un impacte en l’economia catalana de 426 milions d’euros. Segons un informe d’Acció, hi ha 140 empreses que generen uns 1.300 llocs de treball. El Govern defensa que aquesta és una activitat «emergent» amb grans previsions de creixement pels anys vinents. «L’hidrogen és estratègic per a Catalunya i un element clau per assolir un model energètic sostenible, distribuït i descentralitzat», diu el secretari d’Empresa, Albert Castellanos. Entre els «actius» del país per liderar aquesta activitat hi ha el sector químic i l’ecosistema industrial i de coneixement.

L’estudi, que radiografia aquest àmbit per primer cop a Catalunya, apunta que les empreses hi operen majoritàriament (61%) en el procés de transformació de l’hidrogen, mentre que un 23% ho fa en la seva fase de producció. En més de la meitat dels casos es tracta d’empreses exportadores (55%) i que facturen més de 10 milions d’euros (58%). De fet, un 82% del total d’empreses d’aquest àmbit ja factura més d’un milió d’euros. L’estudi també remarca altres elements que fan de Catalunya un entorn propici al desplegament de l’ecosistema de l’hidrogen, amb vuit centres tecnològics i de recerca que investiguen sobre aquest element, a més de nou universitats que n’ofereixen formació.