Les exportacions catalanes es van enfilar un 26,9% el mes de maig respecte al mateix mes de l’any passat, fins als 8.611,6 milions d’euros, segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Les vendes a l’estranger van suposar el 24,6% del conjunt de l’Estat, on les exportacions van augmentar un 28,8%, fins als 35.045,1 milions d’euros, i un 31,3% que el mateix mes del 2019. Si es té en compte el mateix mes del 2019, l’últim any anterior a la pandèmia, les vendes a l’estranger van pujar un 25,9%, ja que aleshores es van situar en els 6.783,5 milions d’euros. D’altra banda, les importacions a Catalunya durant el març van sumar 9.934,3 milions d’euros és a dir, un 34,4% més que el maig del 2021, i representen el 25% de tot l’Estat.

Els sectors més exportadors a Catalunya van ser una vegada més els productes químics, els béns d’equip i l’alimentació, les begudes i el tabac. Les vendes de productes químics, van pujar un 41,6%, fins als 2.774,1 milions d’euros, xifra que equival al 32,2% del total de tot Catalunya. Els béns d’equip van sumar vendes a l’estranger per valor de 1.406 milions d’euros, un 24,1% més i el 16,3% del total a Catalunya. Per últim, l’alimentació, les begudes i el tabac van sumar 1.254,8 milions d’euros, un 19,4% més i el 14,6% del total. Així, entre aquests tres sectors van sumar el 63,1% del total d’exportacions.

Per demarcacions, les comarques de Barcelona van suposar la majoria de vendes a l’estranger a Catalunya, fins als 6.729,9 milions d’euros. Es tracta d’un 27,4% més que fa un any i del 19,2% de tot l’Estat, segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Pel que fa a la demarcació de Girona, les exportacions van créixer un 21,8% en comparació amb el maig del 2021, fins als 683,3 milions d’euros; mentre que a les comarques de Lleida es van disparar un 41,8%, fins als 252,5 milions d’euros. Per últim, a les comarques de Tarragona van pujar un 23,9%, fins als 945,9 milions d’euros.

En el període acumulat de gener a maig, les exportacions catalanes van sumar 38.094,5 milions d’euros, xifra que representa un increment del 16,9% en comparació amb els cinc primers mesos del 2021. En total, van suposar el 24,4% del total de les vendes a l’estranger. Pel que fa les importacions, van representar el 24,9% del total, fins als 45.536,8 milions d’euros, un 29% més.

Al conjunt de l’Estat, des de començaments d’any les exportacions van sumar 155.969,6 milions d’euros, un 24,4 més que en el mateix període del 2021. Les importacions van assolir els 182.539,3 milions d’euros, un 40,7% més.