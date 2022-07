Fumata blanca a la taula d’autònoms. El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha arribat a un principi d’acord amb dues de les tres organitzacions més representatives del col·lectiu de treballadors per compte propi, Upta i Uatae, per reformar el sistema de quotes. A falta de la decisió final de l’ATA, que està valorant internament l’últim text remès en les últimes hores.

Una vegada ratificada per totes les parts la reforma, a partir del 2023 imperarà un nou format de 15 quotes, que cada autònom pagarà segons els rendiments nets que registri. Un «canvi cultural» entre el col·lectiu, que passa de cotitzar segons la quota que voluntàriament elegia –habitualment la mínima– a la corresponent al seu nivell d’ingressos. La Seguretat Social calcula que dos de cada tres autònoms pagaran menys o igual amb el nou sistema que amb l’actual, per més que aquest conservi un caràcter regressiu. És a dir, el pes de la quota per als treballadors de menors ingressos és més alt que l’exigit a les rendes més altes. Al voltant d’un milió d’autònoms, els que tenen més ingressos entre el col·lectiu, veuran augmentada la cotització obligatòria.

Després de sis mesos d’estira-i-arronsa a les taules del diàleg social, Escrivá aconsegueix deixar pràcticament tancada una de les carpetes troncals de la reforma del sistema de la Seguretat Social. El principi d’acord contempla una aplicació progressiva del nou sistema de quotes, que començarà amb uns imports el 2023, n’aplicarà d’altres el 2024 i d’altres el 2025. La quota mínima començarà en 245 euros i acabarà el cicle en 230 euros, mentre que la màxima arrencarà en 500 euros i culminarà en 590 euros. Les intermèdies també tindran moviments, però de quantitat moderada.

I una altra novetat de la reforma és que aquesta flexibilitza la prestació per cessament d’activitat, l’‘atur’ dels autònoms, amb uns requisits més accessibles i fent-lo compatible amb continuar treballant en determinats supòsits.

Sistema per trams d’ingressos

Els autònoms que tinguin rendiments nets per sota dels 670 euros al mes hauran de pagar la quota mínima, que el 2023 serà de 230 euros mensuals. I, a l’altra banda de la balança, els que guanyin més de 6.000 euros al mes hauran de pagar una quota de 500 euros (la màxima). Entremig hi ha un ventall de 13 trams més d’ingressos sobre els quals els treballadors per compte propi hauran de moure’s. Amb la capacitat de canviar-se cada dos mesos de quota per adaptar-la a l’evolució dels seus negocis i el deure a final d’any de retre comptes davant Hisenda. I, el 2025, quan acabi d’entrar totalment en vigor la primera fase de la reforma, la quota mínima s’ubicarà en 200 euros mensuals i la màxima en 590 euros.

Si l’autònom ha pagat efectivament pel que guanyava, cap problema. Si ha calculat malament, l’exercici li ha anat millor del previst i ha acabat pagant menys, haurà d’afegir la diferència. I si, per contra, no li ha anat tan bé com esperava i ha pagat de més, podrà reclamar que l’hi tornin. El nou sistema de cotització conserva la figura de la tarifa plana per a aquells que comencin. Durant el primer any podran pagar una quota de 80 euros al mes, independentment del volum d’ingressos i despeses. Fins ara aquesta era de 60 euros i durava dos anys i mig, si bé durant aquests la quantitat anava pujant fins als 294 euros.

Les negociacions entre Escrivá, ATA, Upta i Uatae han sigut complicades, amb períodes d’estancament dilatats i posicions molt allunyades en certs moments. Finalment l’ATA, l’organització vinculada a la CEOE i que en els primers compassos de les converses va qualificar de «destralada» les propostes d’Escrivá, ha acabat entrant a l’acord. I la Uatae, que s’ha resistit en el temps de descompte per intentar obtenir més rebaixes per als col·lectius de menors ingressos, també ha acabat estampant la seva firma en la reforma. Des de la Upta, amb uns postulats pròxims als de Seguretat Social durant el nus de les negociacions, celebren poder donar per tancada aquesta carpeta.

L’Executiu va haver de salvar amb un ardit tècnic el compromís amb la Unió Europea en el marc de recepció dels fons NextGeneration, que l’obligava a tenir aprovada aquesta reforma abans del 30 de juny. Va aprovar en l’últim Consell de Ministres del mes el reglament per articular la reforma i no ha sigut fins aquest dilluns que ha pogut tancar un acord sobre el seu contingut.