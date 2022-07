El preu de l’habitatge es va encarir un 8,7% al juny de 2022 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, mentre que en relació amb les dades de maig d’enguany els preus han pujat un 0,8%, segons les dades publicades per Tinsa. El repunt de juny situa el preu de l’habitatge un 32% per sobre dels mínims registrats en 2015, però el nivell actual segueix en un 21,3% per sota dels màxims aconseguits el 2007. L’evolució dels preus de l’habitatge en l’últim any reflecteix «increments significatius». Les àrees metropolitanes van incrementar el seu preu un 9,2% entre juny de 2021 i juny de 2022, en tant que en les localitats més petites d’interior i costa atlàntica l’habitatge va pujar un 9,1%. En el cas de les capitals i les grans ciutats, l’habitatge es va encarir un 8,4% interanual, per sota de la mitjana estatal. Els preus de l’habitatge a les illes, amb un repunt del 4,5%, i a la costa mediterrània, del 6,9%, també van evolucionar a un ritme més lent.