Josep Sánchez Llibre va ser proclamat ahir president de Foment, la principal patronal catalana, per quatre anys més, un segon mandat en el que es proposa el retorn a Catalunya de les empreses que van traslladar la seva seu social a d’altres comunitats el 2017 així com l’ampliació de l’aeroport del Prat, que tornarà a reivindicar amb un gran acte el 21 de novembre. L’exdirigent d’UDC, que va debutar com a president de Foment el 2018, va revalidar el càrrec durant l’assemblea general que Foment del Treball va celebrar ahir a Barcelona, uns comicis en què la seva era l’única candidatura presentada.

Acomnpanyat de representants empresarials com el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de Foment va assegurar que en aquesta segona etapa al capdavant d’aquesta patronal buscarà «liderar la resposta econòmica de Catalunya davant la situació geopolítica, fent de Foment un lobby eficaç per defensar la competitivitat de les empreses a Catalunya; a Espanya, a través de la CEOE, i també a la UE». Sánchez Llibre va desgranar deu propostes per a aquest segon mandat, i en primer lloc va esmentar que es proposa el retorn de les empreses. «Continuarem treballant en aquesta direcció. Sabem que no és fàcil, però tampoc és impossible», va assegurar en referència a la fugida de seus socials de grans empreses que es va produir l’octubre del 2017, en el moment àlgid del procés. «Per aquest motiu donarem també suport a la Taula de Diàleg recentment reimpulsada pels governs de l’Estat i de la Generalitat per aconseguir la necessària estabilitat política i econòmica per afrontar amb èxit l’actual situació de crisi», va assegurar Sánchez Llibre, que va concloure: «Cal donar resposta i seguretat a les empreses». Igual que en el seu primer mandat, Sánchez Llibre va deixar clar que seguirà «treballant proactivament» amb la Generalitat i el Govern central per aconseguir «la màxima complicitat» perquè l’ampliació de l’aeroport del Prat sigui una realitat en els propers anys i Barcelona pugui ser un «autèntic hub aeroportuari internacional».