El Mobile World Congress (MWC) continuarà celebrant-se a Barcelona almenys fins al 2030. Les autoritats i l’organització de la fira de tecnologia mòbil més important del món han escenificat aquest dimecres a la capital catalana la renovació d’un acord que han definit com a «històric», ja que amplia una aliança iniciada el 2006 i que s’ha convertit en una «història d’èxit» per a les dues parts.

El febrer del 2020 la irrupció de la pandèmia del coronavirus va forçar la cancel·lació del <strong>congrés tecnològic</strong>. Va ser en aquell moment de crisi que, segons han explicat, les autoritats locals i nacionals i GSMA, organitzadora de la fira, van treballar per reforçar els llaços d’una aliança que podria convertir Barcelona en la seu perpètua del Mobile. «Durant els últims 15 anys hem tingut la millor de les aliances [...] una aliança que seguirà fins al 2030 i potser per sempre», ha celebrat Mats Granryd, director general de GSMA. L’acord, anunciat el 27 de juny, no es prorrogaria més enllà del 2030 si alguna de les parts així ho decideix.

El contracte ve a actualitzar les aportacions de les administracions públiques, que eren fixes des del 2012, fixant-les ara en vuit milions per cadascuna de les tres, cosa que totalitza 24 milions anuals davant els 15 actuals.

5.400 milions d’impacte

Quan el Mobile va aterrar a Barcelona el 2006 el mercat dels mòbils estava gairebé en la prehistòria. L’iPhone encara no havia nascut i l’era dels ‘smartphones’ encara havia de començar. El 2022, fins a un 67% de la població mundial té un dispositiu intel·ligent a la butxaca. És en aquest context que el MWC ha tingut un important impacte econòmic a la capital catalana i ha contribuït a situar-la com a referent tecnològic europeu. Així, en els últims 16 anys ha generat un benefici de 5.400 milions d’euros i més de 140.000 llocs de treball.

L’edició celebrada aquest març passat va acollir més de 60.000 assistents procedents de 200 països. Malgrat quedar lluny de les xifres d’abans de la pandèmia, l’organització va celebrar una recuperació de l’activitat paral·lela a la millora de la situació sanitària que esperen que per a l’edició del febrer vinent permeti arribar a entre 70.000 i 80.000 assistents, com ha explicat <strong>John Hoffman</strong>, director executiu de GSMA. El Mobile va ocupar set dels seus vuit pavellons, on van exposar més de 1.900 empreses de fins a 160 països. Tot i així, la persistència de la crisi a Àsia va fer que empreses punteres de països com la Xina i el Japó no poguessin participar presencialment en la fira.