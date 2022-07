El contracte per estendre el Mobile World Congress (MWC), el congrés tecnològic més gran del món a Barcelona inclou renovacions "tàcites automàtiques" per establir la capital catalana com a "seu permanent" a partir de 2030. Així ho ha assegurat el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, durant la presentació de l'acord d'extensió, que s'ha fet al Recinte de Montjuïc. "És emocionant continuar la nostra relació amb Barcelona fins al 2030, i més enllà, potser per sempre", ha coincidit Mats Granryd, director general de GSMA, en el seu discurs. De la mateixa manera, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha assegurat que la renovació "permet designar Barcelona com a seu permanent del MWC".

Segons ha revelat el mateix Relat, la idea "va començar a cristal·litzar" l'endemà que es va anunciar la cancel·lació del congrés per la pandèmia, el febrer del 2020. El contracte inclou la reserva de 25.000 places hoteleres i mantenir els compromisos de col·laboració entre els sectors econòmics de la ciutat i el congrés.