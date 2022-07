El sector immobiliari espanyol acaba de batre un rècord històric. En la primera meitat de l’any, aquest teixit ha rebut 9.870 milions d’euros d’inversió, una xifra que va camí de duplicar (+80%) el volum del mateix període de 2021. Són, segons la consultora immobiliària CBRE -responsable de la radiografia-, «les millors dades des que se’n té un registre».

D’acord amb aquesta anàlisi, el segment que més interès inversor desperta és el sector comercial. Aquest tipus de locals capten entorn de 2.900 milions d’euros (gairebé un 30% del total), una xifra que vuit vegades superior a la del primer semestre de l’any passat. Aquest és el segment que més ha crescut, encara que ho fa en bona part impulsat per una gran operació: la recompra del BBVA a Merlin de més de 630 de les seves antigues sucursals per gairebé 2.000 milions d’euros. També creix de manera considerable la inversió en habitatge, el segon sector que més capital rep (2.400 milions d’euros, un quart del total) i que creix un altre 70% en relació a l’any passat. En aquest cas, si bé els edificis construïts per llogar els seus habitatges i la propietat privada a l’ús es mantenen com els actius que més interès generen entre els inversors, la consultora detecta que comencen a repuntar les operacions de residències d’estudiants i de l’anomenat coliving.