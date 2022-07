L’euro es va enfortir ahir davant del dòlar per quart dia consecutiu. A un dia de la pujada dels tipus d’interès prevista pel Banc Central Europeu (BCE), la moneda comunitària es movia en els 1,025 dòlars, després que la setmana passada les dues monedes assolissin la paritat per primer cop en 20 anys i que per uns instants el dòlar superés l’euro. L’enfortiment de l’euro davant del dòlar arribava abans d’un dia clau. En la reunió d’avui es preveu que el BCE augmenti els tipus d’interès per fer front a la inflació. En la darrera trobada, la cúpula de la institució monetària va avançar que l’increment seria de 25 punts, però no es descarta que pugui ser major i arribar fins als 50 punts.

A l’enfortiment de l’euro també contribueix l’esperança que Europa eviti els pitjors escenaris pel que fa a l’escassetat energètica, així com l’acció del BCE per fer front a l’acceleració de la inflació, que es va situar en el 8,6% el juny a l’eurozona.