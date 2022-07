«Hem detectat que alguns fabricants d’aliments estan reduint el contingut dels seus envasos entre un 5% i un 10% per despistar els consumidors i que no es noti la <strong>pujada de preu dels aliments</strong>. Es tracta d’una tendència cada vegada més estesa, que afecta també productes d’higiene i drogueria. Els preus poden estar pujant més del que sembla». Aquesta és la curiosa alerta llançada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) per denunciar una nova pràctica d’algunes empreses per fer front a la pujada dels preus: la reduflació, una paraula en què es combinen dos conceptes: la reducció i la inflació.

En què consisteix la reduflació Aquesta pràctica la utilitzen algunes marques per mantenir els marges de beneficis sense apujar els preus i així ja hi ha firmes de bosses de patates que han retirat cinc dels paquets que venen al mateix preu, o envasos de pernil dolç en què hi ha menys talls. En economia, la reduflació és el procés en què les mercaderies es redueixen en mida o quantitat, mentre que els preus continuen sent els mateixos o augmenten. Per l’OCU, «tot i que en principi des del punt de vista de la informació a l’envàs i etiquetatge dels productes aquesta pràctica podria complir la normativa», es considera que pot ser «una pràctica de competència deslleial, ja que no hi ha una informació transparent per al consumidor sobre la pujada preus». Tot i que el fenomen procedeix del Regne Unit, on fa anys que denuncien el que anomenen ‘shrinkflation’, la primera reduflació pot ser que fos la que va fer el 1987 American Airlines, quan va estalviar-se 40.000 dòlars a l’any suprimint una única oliva a les amanides que servia a bord. Exemples de reduflació Les xarxes socials s’estan convertint en la plataforma de denúncia d’aquesta pràctica que estan portant a terme moltes empreses fabricants d’alimentació. A continuació, alguns exemples de reduflació que han anat apareixent a Twitter en els últims dies. Madre mía con la reduflación, o qué pic.twitter.com/mE3V7vlYMI — Chema Flores (@Chemamalaga) 17 de abril de 2022 @PG_Espana @consumidores misteriosamente han desaparecido 60 ml. de este producto #reduflación. Nos toman por imbéciles. pic.twitter.com/GRGdYSlYBB — A d r i à (@advalls) 13 de abril de 2022