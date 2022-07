S’ha acabat l’era dels diners al 0% i de la forma més dura possible. La persistència de la inflació, desbocada fins al 8,6% a l’eurozona i al 10,2% a Espanya al juny, ha empès al Banc Central Europeu (BCE) a escometre la primera pujada del preu del diner en 11 anys. L’entitat presidida per Christine Lagarde ha optat per pujar 0,50 punts els tipus d’interès, el doble del que havia previst i anunciat el mes passat i el major augment d’una vegada en més de dues dècades.

El fet que la decisió es donés a conèixer ahir més tard de l’habitual revela que en el si del consell de govern de l’organisme que regeix la política monetària en la zona de l’euro ha tingut lloc un intens debat sobre la medicina a aplicar i l’abast de l’alça dels tipus d’interès.

Lagarde, que va descartar basant-se en les dades fins a l’actualitat una possible recessió, va afirmar que després d’un debat es va arribar a la solució consensuada dels 0,50 punts combinada amb el suport al deute dels països perifèrics, si bé l’instrument es pot utilitzar per a «tots els països membres de la zona de l’euro», va precisar.

Al seu torn s’ha complicat el context amb la crisi política a Itàlia amb la dimissió del primer ministre, Mario Draghi, la qual cosa ha disparat la prima de risc del deute del país transalpí. És per això que ha aprovat, al seu torn, «per unanimitat» un Instrument per a la Protecció de la Transmissió (’Transmission Protection Instrument’, TPI), amb l’objectiu d’evitar escalades del deute de països com Itàlia o Espanya, segons va explicar Lagarde.

La presidenta del BCE va subratllar tant la pujada de tipus com l’instrument de protecció com a «passos clau» per combatre la inflació, que seguirà per un temps «per sobre del desitjable», i encarrilar-la cap a l’objectiu a mitjà termini del 2%. I va assegurar que la guerra a Ucraïna continua suposant un risc per al creixement i el nivell general de preus.