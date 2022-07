La tendència segueix. Gairebé tres de cada quatre hipoteques firmades al maig van ser a tipus fix. En les hipoteques constituïdes sobre vivendes, el tipus d’interès mitjà va ser del 2,47% i el termini mitjà de 24 anys. El 27,2% de les hipoteques sobre vivendes es va constituir a tipus variable i el 72,8% a tipus fix, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Un altre element destacable és que de les 13.710 hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 23,9% es deuen a modificacions en els tipus d’interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d’hipoteques a interès fix augmenta del 22,4% al 50,5%, mentre que el d’hipoteques a interès variable disminueix del 76,3% al 45,8%.

L’euríbor és el tipus a què es referencia el percentatge d’hipoteques més gran a tipus variable, tant abans del canvi de les condicions (66,8%), com després (39,6%). Després de la modificació de condicions, l’interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix disminueix 1,1 punts i el de les hipoteques a tipus variable baixa 0,4 punts.

La tendència cap a les hipoteques a tipus fix s’ha accelerat en els últims mesos i, en especial, després de sortir l’euríbor a un any, la principal referència hipotecària, del terreny negatiu en què s’havia mantingut durant més de sis anys.

En l’actualitat se situa per sobre de l’1%, el nivell més elevat en una dècada, i la tendència seguirà després que el Banc Central Europeu (BCE) aprovés la primera pujada de tipus en 11 anys, amb un augment de 0,50 punts, el més alt de cop en 22 anys, per combatre la inflació.

L’augment més alt en 11 anys

El mes de maig, la firma d’hipoteques sobre vivendes es va disparar un 24,7% interanual, fins a arribar als 44.165 préstecs, la xifra més alta en 11 anys, després de la caiguda registrada a l’abril, quan va augmentar amb prou feines un 4,5%.

Aquest increment, el quinzè consecutiu, situa l’import mitjà d’una hipoteca a Espanya en 149.261 euros, un 11,9% més que al maig del 2021 i el de més volum en 15 anys.

Així mateix, el capital prestat per a aquest objectiu per les diferents entitats va sumar 6.592 milions d’euros, el 39,6% més que un any abans i el més elevat des del juliol del 2010. Segons l’INE, en els cinc primers mesos del 2022 el nombre d’hipoteques per comprar vivenda ha augmentat un 50,6% i el capital prestat s’ha incrementat un 61,7%.

L’import mitjà de les hipoteques sobre el total de finques inscrites en els registres de la propietat al maig (procedents d’escriptures públiques realitzades anteriorment) és de 159.148 euros, un 4,8% superior al del mateix mes del 2021. Efe