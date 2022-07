El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, estima que la propera edició del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà el febrer del 2023, tindrà un impacte econòmic d’uns 300 milions per a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

En una entrevista amb EFE, Hoffman diu que no disposa encara de càlculs oficials, però creu que es depassaran «els 300 milions» en un esdeveniment que espera reunir «uns 75.000 assistents». El directiu va participar dimecres a Barcelona en la presentació de la renovació de l’acord entre la patronal de la indústria mòbil, la GSMA, Fira de Barcelona i les administracions públiques perquè la capital catalana aculli el Mobile fins el 2030, si bé el contracte situa la ciutat com a «seu permanent» d’aquest esdeveniment més enllà d’aquesta data. El Mobile ha generat 5.700 milions d’euros d’impacte econòmic i unes 140.000 ocupacions temporals en els 16 anys a Barcelona, i l’última edició, que va reunir unes 60.000 persones, va aportar uns 267 milions d’euros i va generar uns 7.100 contractes temporals. Hoffman explica que aquest congrés, abans de la pandèmia, va arribar a generar 473 milions i que durant la pandèmia el seu impacte es va moderar. No obstant això, el directiu espera que el MWC aporti a Barcelona i la seva àrea metropolitana «entorn de 500 milions l’any una vegada que es recuperi completament de la pandèmia». Preguntat per si la propera edició serà ja plenament normal, assegura que això depèn «de quant afectarà la covid». «Hem après com bregar-hi i és una qüestió de com reaccionen els països», apunta Hoffman, que assegura que en l’última edició encara es va notar una menor presència de visitants asiàtics.