La multinacional JYSK posa a punt la seva botiga a Santa Susanna, i aquesta reobertura forma part de l’objectiu del gegant danès de renovar tots els seus establiments al nou concepte de botiga 3.0 en els pròxims tres anys.

La companyia, que ha aconseguit generar al voltant de 1.000 llocs de treball, s’ha convertit en un referent empresarial en plena expansió i en un gran ocupador en creixement. Això és resultat del seu ambiciós objectiu de comptar un dia amb 300 establiments a Espanya i 80 a Portugal, on el seu pròxim any fiscal s’inclou la reobertura de botigues ja existents per fer-les més atractives per als seus clients.

«A JYSK ens trobem, actualment, en un moment de màxima acceleració. El nostre concepte de botiga 3.0 està tenint una gran acceptació i estem segurs que aquesta reobertura tindrà una acollida fantàstica per part dels nostres clients», explica Carlos Haba, Country Manager de JYSK a Espanya i Portugal.

L’empresa ve, a més, amb moltes novetats, com les seves noves i atractives col·leccions d’articles (noves gammes de matalassos a preus molt competitius, roba de llit, decoració, etc.). A més, el seu objectiu és també oferir la millor experiència de compra als seus clients quant a omnicanalitat.

Per fer front a aquest repte de renovació del seu parc complet de botigues al concepte 3.0, JYSK portarà a terme una inversió de 250.000 euros per botiga. A més, invertirà més de 6 milions d’euros en nous establiments l’any fiscal pertanyent al 2022. D’aquesta manera, pretén contribuir a generar ocupació i riquesa a Espanya i ser la millor proposta en articles per al descans i la llar.

En aquesta reobertura es respira una estètica danesa i una marcada línia nòrdica conforme a les tendències i a la seva filosofia Hygge. Si alguna cosa té clar JYSK és que no vol perdre la seva essència escandinava, i ofereix preus altament competitius. Els clients

poden fer les seves compres, a més dels establiments físics de la firma, a la seva botiga ‘online’ JYSK.es.