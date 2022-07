El salari brut mitjà per treballador l’any passat va créixer un 8,1% respecte a l’any anterior, fins a 25.991,81 euros, segons les dades de l’Enquesta Anual de Cost Laboral de l’INE. El cost no salarial es va situar en 9.022,60 euros, un 5,1% interanual més, i va deixar el cost net per treballador en 35.014,41 euros, un 7,3% més, mentre que el cost brut va ser de 35.171,50 euros. Per sectors, a la indústria és on el sou brut mitjà va ser més elevat, fins a 30.682,64 euros, un 7,03% més; seguit de la construcció, amb 26.000,87 euros, un 3,11% més, i els serveis, amb 25.041,28 euros, un 8,7% més. Dins del cost brut per treballador, el 73,90% pertany al salari, el 23,37% a les cotitzacions obligatòries, el 0,48% a les cotitzacions voluntàries, el 0,85% a les prestacions socials directes i l’1,40% a altres conceptes. El salari brut mitjà per treballador al conjunt de l’Estat va ser de 24.248,78 euros (+6,2%), 1.743,03 euros menys que a Catalunya.